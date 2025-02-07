"بعد الفوز على الإسماعيلي".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 26 في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره فاركو، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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