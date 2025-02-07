تعليق مثير للجدل من مؤمن زكريا على الأداء التحكيمي في مباراة بيراميدز وسموحة

"غرامة كبيرة".. أول رد رسمي من الزمالك على طرد ناصر ماهر بمباراة الإسماعيلي

كتب - يوسف محمد:

علق مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق، المدرب المساعد لفريق سموحة، على الأداء التحكيمي في مباراة الفريق السكندري سموحة أمام بيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ونشر زكريا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من المباراة وكتب عليها: "الغوا الدوري".

وكان بيراميدز، تمكن من تحقيق الفوز على حساب سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت مباراة بيراميدز أمام سموحة اليوم، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، واعتراضات قوية من قبل لاعبي سموحة والجهاز الفني للفريق.

وطالب لاعبو سموحة بالحصول على ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد علي جبر مدافع بيراميدز داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب أي خطأ في اللعبة.

ويذكر أن موقع مصراوي تواصل مع الحكم الدولي السابق توفيق السيد، الذي أكد على أحقية فريق سموحة في ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد علي جبر مدافع فريق بيراميدز داخل منطقة جزاء فريقه.

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