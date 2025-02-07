شوبير يُثير الجدل بتغريدة عن التحكيم

تعليق مثير للجدل من مؤمن زكريا على الأداء التحكيمي في مباراة بيراميدز وسموحة

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أثار أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج بقناة ناديه، الجدل بتغريدة غامضة عن فقرة التحكيم وقرار إلغائها من الاستديوهات التحكيمية.

وكتب شوبير عبر حسابه بمنصة تويتر مساء اليوم الجمعة:"ياترى إلغاء فقرة التحكيم كان صح ولا غلط؟".

تدوينة شوبير تتزامن مع بعض الحالات التي أثارت الجدل تحكيميًا خلال مباراة بيراميدز وسموحة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي كان ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أصدر عدة قرارات لتطبيقها في الإعلام الرياضي بداية من يوم 1 يناير 2025، وكان من بين هذه القرارات ضرورة تقليل مدة الاستوديو التحليلي للمباريات بجانب إلغاء الفقرات التحكيمية، على أن يقتصر الحديث عن التحكيم من قبل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم فقط.

الحكم الدولي السابق توفيق السيد كان قد علق على الأداء التحكيمي في مباراة بيراميدز أمام سموحة عبر تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

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