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"ملاكي الصغير".. 5 صور لظهور إمام عاشور وابنته في مران الأهلي

09:17 م الجمعة 07 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور وابنته
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كتب - يوسف محمد:

اصطحب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ابنته كتاليا اليوم الجمعة، في المران الجماعي للفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور للاعب رفقة ابنته، وكتب عليها: "كان لدينا ضيف مميز في التتش اليوم".

وقام نجم النادي الأهلي، بإعادة نشر الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليها: "ملاكي الصغير".

وكان إمام عاشور، شارك في فوز الأهلي على بتروجيت أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 12، ونجح في تسجيل هدف في فوز المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي المارد الأحمر نظيره غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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