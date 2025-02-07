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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت صحيفة سلوفينية التأثير الذي حلّ بمواطنها المحترف بصفوف الأهلي نييتس جراديشار بعد انضمامه لصفوف القلعة الحمراء.

صفقة جراديشار

صفقة جراديشار قد تمت لصالح الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من صفوف فيهرفار المجري بعقد لمدة 4 أعوام ونصف.

تأثير الأهلي على جراديشار

وكشفت صحيفة nogomania السلوفينية، عبر تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة تأثير الأهلي على صفقة الأهلي الجديدة في بلاده.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ 22 عاماً أصبح ثانِ أكثر اللاعبين متابعة عبر حسابه بمنصة انستجرام بعد انضمامه لصفوف الأهلي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة للأهلي في ظل عدم اهتمام اللاعب بحسابه على منصة الصور والفيديوهات ذاتها.

جراديشار ضمن الأكثر متابعة في سلوفينيا

وأوضحت الصحيفة أن أكثر اللاعبين السلوفينين متابعة عبر منصة انستجرام هو مواطنها أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد بواقع 1.7 مليون متابع، يليه جوسيب إيليتش لاعب ماريبور المحلي بـ 247 ألف متابع ثم مهاجم لايبزيج الألماني وبنجامين شيشكو الذي يمتلك 225 ألف متابع.

المهاجم السلوفيني يأتي بواقع 220 ألف متابع عبر منصة انستجرام وهو الأمر الذي أشارت الصحيفة إلى أنها سيتزايد في ظل تألق اللاعب الشاب مع النادي الأهلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن لاعب الأهلي قد تجاوز بعض اللاعبين ذو الشهرة في بلادها مثل أندراج شبورار لاعب باناثينايكوس اليوناني حاليَا الذي يمتلك 83 ألف متابع و بنيامين فيربيتش لاعب ليفادياكوس اليوناني الذي يمتلك 80 ألف متابع.

مسيرة جراديشار مع الأهلي

المهاجم السلوفيني شارك مع الأهلي منذ انضمامه بـ 3 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين لزملائه ببطولة الدوري.

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