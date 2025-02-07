جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي

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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد السلام، لدعم فريقها في مواجهة الإسماعيلي، على إحياء ذكرى شهداء النادي الأهلي.

وقامت جماهير نادي الزمالك، في الدقيقة 74، في إشارة إلى عدد شهداء النادي الأهلي، الذين توفوا في مجزرة بورسعيد، بترديد هتاف: "في الجنة يا شهيد".

وكانت جماهير نادي الزمالك حرص على إحياء ذكرى شهداء النادي أيضًا، في بداية اللقاء، من خلال رفع لافتة في المدرجات تحمل الرقم 20، بجانب رفع لافتة أخرى كتب عليها: "عشرون رمز الوفاء، نحتسبهم من الشهداء".

ويلاقي الزمالك حاليًا نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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