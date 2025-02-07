"بعد فوز بيراميدز".. أحمد سليمان يثير الجدل بهذا المنشور

كتب - يوسف محمد:

أثار أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل بشكل كبير بمنشور عبر حسابه الرسمي، عقب نهاية مباراة سموحة وبيراميدز.

وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الغوا الدوري أحسن".

وكانت مباراة بيراميدز أمام فريق سموحة، انتهت لصالح بيراميدز بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت مباراة بيراميدز أمام سموحة اليوم، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، التي شهدت اعتراضات كبيرة من لاعبي فريق سموحة.





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