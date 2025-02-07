"عشرون رمز الوفاء".. جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي
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كتب - يوسف محمد:
حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب "السلام"، على إحياء ذكرى شهداء الفريق، التي رحلت في 8 فبراير عام 2015.
وقامت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في المدرجات، برفع لافتات كتب عليها: "عشرون رمز الوفاء، نحتسبهم من الشهداء".
كما رددت الجماهير المتواجدة في المدرجات هتاف: "ذكراكم خالدة بروحكم العائلة صامدة".
ويلاقي الزمالك حاليًا نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".
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