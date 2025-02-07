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"عشرون رمز الوفاء".. جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي

07:45 م الجمعة 07 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي (4)
  • عرض 4 صورة
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي
  • عرض 4 صورة
    جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب "السلام"، على إحياء ذكرى شهداء الفريق، التي رحلت في 8 فبراير عام 2015.

وقامت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في المدرجات، برفع لافتات كتب عليها: "عشرون رمز الوفاء، نحتسبهم من الشهداء".

كما رددت الجماهير المتواجدة في المدرجات هتاف: "ذكراكم خالدة بروحكم العائلة صامدة".

ويلاقي الزمالك حاليًا نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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جماهير الزمالك العشرون رمز الوفاء
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