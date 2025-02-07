القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن طلب من إدارة النادي الأهلي لاتحاد الكرة بخصوص مباراته في بطولة الدوري التي سيستضيف بها نظيره الزمالك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن إدارة الأهلي تتجه لطلب إسناد لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراتهم أمام الزمالك لطاقم تحكيم أجنبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

من المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

مباريات الأهلي والزمالك قبل القمة

وينتظر الزمالك على الجانب الآخر مواجهتين أمام فاركو يوم الثلاثاء 11 فبراير بالجولة 13 وبتروجت يوم الأحد 16 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة 14.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين قبل مواجهة الزمالك؛ إذ سيستضيف نظيره غزل المحلة مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير على أن يحل ضيفاً يوم الأحد 16 من الشهر ذاته على نظيره الإسماعيلي.

ترتيب الأهلي والزمالك بالدوري

ويحتل فريق الأهلي بعدما خاض 12 مباراة بالموسم الجاري المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل الزمالك بعدما خاض فريقه 11 مباراة المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

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