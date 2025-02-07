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الزمالك يقترب من حسم صفقة أجنبية جديدة

06:49 م الجمعة 07 فبراير 2025
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    التونسي أحمد الجفالي
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    أحمد الجفالي
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    اللاعب أحمد الجفالي
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كتب - مراسل مصراوي:

اقترب نادي الزمالك، من التعاقد مع اللاعب التونسي أحمد الجفالي، لاعب فريق الاتحاد المنستيري التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك توصل إلى اتفاق مع التونسي أحمد الجفالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وخطوات بسيطة تفصل النادي الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

وكان نادي الزمالك أنهى صفقتين فقط، حتى الأن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، هما أحمد حسام قادمًا من الجونة، محمود جهاد لاعب فريق فاركو.

مباراة الزمالك والإسماعيلي

وفي سياق آخر، يلاقي نادي الزمالك اليوم، نظيره الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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