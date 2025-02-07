مصدر يكشف لمصراوي عن طلب لإدارة الأهلي قبل مباراة الزمالك

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزمالك سيستضيف نظيره الإسماعيلي عند السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد ملعب السلام.

تشكيل الزمالك لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر – محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: إريك تراوري – محمد حسن – هشام محمد

خط الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريص – نادر فرج

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري قبل المباراة برصيد 20 نقطة، في حين يحتل فريق الإسماعيلي المركز 14 برصيد 12 نقطة.

ملخص لمباراة الزمالك والإسماعيلي:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من قِبل لاعبي الفريقين ولكن دون أي خطورة على المرمى.

وأرسل لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية في الدقيقة 7 ولكن تصدى لها حارس مرمى الإسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم بالدقيقة 7.

وسيطر الزمالك خلال الدقائق التالية بصورة نسبية على الكرة ولكن دون خطورة فسدد لاعبه محمود جهاد كرة في الدقيقة 10 تصدى لها دفاع الإسماعيلي.

وتقدم فريق الزمالك بهدف بعد مرور 18 دقيقة عن طريق اللاعب مصطفى شلبي بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي أسكنها الشباك.

وحاول لاعبو الإسماعيلي الضغط خلال الدقائق التالية لإدراك التعادل فسدد اللاعب مروان حمدي كرة في الدقيقة 23 علت المرمى.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة 25 للاعب الزمالك محمد السيد بعد كرة مشتركة مع لاعب الإسماعيلي محمد نصر.

وعاد محمود جهاد لاعب الزمالك بتسديدة جديدة في الدقيقة 27 ولكنها ارتطمت في الدفاع مجددًا.

وتوقف اللعب بالدقيقة 34 بعد إصابة لاعب الزمالك محمد شحاتة قبل أن يُستأنف.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الزمالك سيف الجزيري بالدقيقة 40 بداعِ التسلل.

وسدد لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" كرة قوية في الدقيقة 45+2 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.