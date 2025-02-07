الزمالك يعود لطريق الانتصارات من بوابة الإسماعيلي

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اللقطة التي تسببت في طرد ناصر ماهر بمباراة الزمالك والإسماعيلي (فيديو)

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق الزمالك لطريق الانتصارات مجددًا بعدما فاز بهدفين نظيفين على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.



تقدم فريق الزمالك بهدف بعد مرور 18 دقيقة عن طريق لاعبه مصطفى شلبي قبل أن يضيف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني بالدقيقة 90+8.



وأشهر حكم المباراة بالدقيقة 85 البطاقة الحمراء للاعب الزمالك ناصر ماهر.



وكان فريق الزمالك قد خسر في الجولة الماضية بثلاثية على يد نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.



ورفع الفوز رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 23 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.





ملخص لمباراة الزمالك والإسماعيلي:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من قِبل لاعبي الفريقين ولكن دون أي خطورة على المرمى.

وأرسل لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية في الدقيقة 7 ولكن تصدى لها حارس مرمى الإسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم بالدقيقة 7.

وسيطر الزمالك خلال الدقائق التالية بصورة نسبية على الكرة ولكن دون خطورة فسدد لاعبه محمود جهاد كرة في الدقيقة 10 تصدى لها دفاع الإسماعيلي.

وتقدم فريق الزمالك بهدف بعد مرور 18 دقيقة عن طريق اللاعب مصطفى شلبي بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي أسكنها الشباك.

وحاول لاعبو الإسماعيلي الضغط خلال الدقائق التالية لإدراك التعادل فسدد اللاعب مروان حمدي كرة في الدقيقة 23 علت المرمى.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة 25 للاعب الزمالك محمد السيد بعد كرة مشتركة مع لاعب الإسماعيلي محمد نصر.

وعاد محمود جهاد لاعب الزمالك بتسديدة جديدة في الدقيقة 27 ولكنها ارتطمت في الدفاع مجددًا.

وتوقف اللعب بالدقيقة 34 بعد إصابة لاعب الزمالك محمد شحاتة قبل أن يُستأنف.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الزمالك سيف الجزيري بالدقيقة 40 بداعِ التسلل.

وسدد لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" كرة قوية في الدقيقة 45+2 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

الزمالك الشوط الثاني بسيطرة على الكرة وسط محاولات للتقدم نحو مرمى الإسماعيلي في ظل تمركز جيد لخط دفاع الدراويش.



وأرسل لاعب الزمالك محمد شحاتة كرة عرضية في الدقيقة 52 وتصدى لها دفاع الإسماعيلي.



ووصلت كرة عرضية في الدقيقة 55 للاعب الإسماعيلي محمد عمار الذي حولها أعلى المرمى.



وسدد لاعب الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 57 تصدى لها محمد عواد لترتد للاعب الإسماعيلي النبريصي الذي سدد الكرة بجانب القائم الأيسر.



ودفع المدير الفني لفريق الزمالك جروس في الدقيقة 65 باللاعب ناصر ماهر بدلاً من محمد السيد وباللاعب حسام أشرف بدلاً من سيف الجزيري.



وأرسل لاعب الإسماعيلي حاتم سكر بالدقيقة 70 كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك أبعدها دفاع الزمالك لتصل إلى لاعب الإسماعيلي محمد عمار الذي حولها برأسه سهلة في يد محمد عواد.

ودفع المدير الفني للإسماعيلي في الدقيقة 77 باللاعب محمد خطاري بدلًا من حاتم سكر.



وتوقف اللعب بالدقيقة 80 بعد إصابة حارس مرمى الإسماعيلي أمد عادل عبد المنعم قبل أن يُستأنف اللقاء.



ورد المدير الفني للزمالك في الدقيقة 80 بالدفع باللاعب أحمد محمود بدلاً من مصطفى شلبي وباللاعب محمد بنتايج بدلاً من محمود جهاد.



وأشهر حكم المباراة بالدقيقة 86 البطاقة الحمراء ضد لاعب الزمالك ناصر ماهر بعد اعتدائه على لاعب الإسماعيلي محمد نصر.



وكاد الإسماعيلي يتعادل بالدقيقة 88 بعدما وصلت كرة عرضية للاعب نادر فرج ليحول الكرة برأسه في المرمى ولكن تصدى لها القائم الأيسر.



وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية من أمام منطقة جزاء الإسماعيلي سكنت الشباك بالدقيةق 90+9.