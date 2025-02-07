كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق بيراميدز فوزاً قاتلاً خلال المباراة التي حل بها ضيفًا على نظيره سموحة عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري وانتهت بهدف نظيف.

علي جبر خطف هدف الفوز لفريق بيراميدز بالدقيقة 90+7 من عمر المباراة

ترتيب بيراميدز وسموحة في الدوري

بيراميدز عاد بعد هذا الفوز لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري مرة أخرى بعدما رفع رصيده إلى النقطة 27 بفارق نقطة عن الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثاني.

فريق سموحة توقف رصيده بعد الخسارة عند النقطة 14 في المركز الـ 11 بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز 12 والاتحاد صاحب المركز 13 والمتبقي لهما مباراة الجولة 12.

فريق بيراميدز واصل بهذا الفوز انتصاراته بعدما عاد إلى طريق الفوز بعد التعادل أمام الأهلي بهدفين لمثلهما؛ إذ فاز على الزمالك بثلاثية نظيفة ثم فاز في المباراة التالية على نظيره المنصورة بالنتيجة ذاتها في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر قبل الفوز اليوم أمام سموحة.

وتعثر فريق سموحة بعدما فاز في المباراة الماضية بهدف نظيف على مستضيفه سيراميكا كليوباترا وقبلها بالفوز بهدفين مقابل هدف على فريق زد.

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