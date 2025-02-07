مصدر يكشف لمصراوي عن طلب لإدارة الأهلي قبل مباراة الزمالك

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهد تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، تواجد الثنائي المنضم حديثًا إلى فريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، هما أحمد حسام ومحمود جهاد

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويدخل الزمالك اللقاء، هو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما يأتي النادي الإسماعيلي في المركز ال 14 بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة.