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التشكيل الرسمي للإسماعيلي أمام الزمالك

06:12 م الجمعة 07 فبراير 2025
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (2)
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (1)
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (1)
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (3)
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    الاسماعيلي
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    نادر فرج لاعب الإسماعيلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الإسماعيلي، حمد إبراهيم، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الزمالك:

ويبدأ فريق الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر – محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: إريك تراوري – محمد حسن – هشام محمد

خط الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريص – نادر فرج

بدلاء الإسماعيلي أمام الزمالك

ويجلس على مقاعد بدلاء الإسماعيلي في بداية المباراة كل من: كمال السيد - محمد عبد السميع - عبد الرحمن الدح - عبد الله السعيد - عمر القط - محمد خطار - إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - حسن صابر.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي بالدوري

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري قبل المباراة برصيد 20 نقطة، في حين يحتل فريق الإسماعيلي المركز 14 برصيد 12 نقطة.

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