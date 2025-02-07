كتبت-هند عواد:

أعلن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انضمام شقيق زوجته ياسين حافظ لاعب ناشئين الزمالك إلى القلعة الحمراء.

ونشر إمام عاشور صورة ياسين حافظ من تدريبات الأهلي وهو يقبل شعار الأحمر، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مبروك يا حبيبي وإن شاء الله مستنيك تكسر الدنيا، ياسين حافظ أهلاوي".

وكان ياسين حافظ لاعبا في صفوف الزمالك (فريق مواليد 2005)، إلا أنه أثار جدلا واسعا قبل عدة أشهر، عندما توج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حينها نشر صورته مع إمام عاشور على موقع "إنستجرام"، وكتب: "أحسن لاعب في أفريقيا والله".

وبعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ظهر ياسين حافظ يرتدي قميص الأهلي، ونشرها على حسابه بموقع "إنستجرام"، على أنغام "من زمان وحب الأهلي في ودي".

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