مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 1
16:00

بيراميدز

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

الإسماعيلي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

فيردر بريمن

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك السابق.. إمام عاشور يعلن انضمام شقيق زوجته إلى الأهلي

04:39 م الجمعة 07 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ياسين حافظ يهنئ إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    ياسين حافظ
  • عرض 9 صورة
    ياسين حافظ يهنئ إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    احتفال امام عاشور (10)
  • عرض 9 صورة
    احتفال امام عاشور (8)
  • عرض 9 صورة
    احتفال امام عاشور (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفال امام عاشور (4)
  • عرض 9 صورة
    امام عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انضمام شقيق زوجته ياسين حافظ لاعب ناشئين الزمالك إلى القلعة الحمراء.

ونشر إمام عاشور صورة ياسين حافظ من تدريبات الأهلي وهو يقبل شعار الأحمر، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مبروك يا حبيبي وإن شاء الله مستنيك تكسر الدنيا، ياسين حافظ أهلاوي".

انضمام شقيق زوجة إمام عاشور إلى الأهلي_Easy-Resize.com

وكان ياسين حافظ لاعبا في صفوف الزمالك (فريق مواليد 2005)، إلا أنه أثار جدلا واسعا قبل عدة أشهر، عندما توج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حينها نشر صورته مع إمام عاشور على موقع "إنستجرام"، وكتب: "أحسن لاعب في أفريقيا والله".

وبعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ظهر ياسين حافظ يرتدي قميص الأهلي، ونشرها على حسابه بموقع "إنستجرام"، على أنغام "من زمان وحب الأهلي في ودي".

ياسين حافظ بقميص الأهلي_Easy-Resize.com

اقرأ أيضا:

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي الإسماعيلي والقناة الناقلة

https://www.masrawy.com/ sports/sports_news/details/ 2025/2/7/2723163

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور ياسين حافظ شقيق زوجة إمام عاشور الأهلي انتقال ياسين حافظ إلى الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان