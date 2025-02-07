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أول ظهور لصلاح الدين مصدق داخل نادي الزمالك (صور)

03:51 م الجمعة 07 فبراير 2025
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    أول ظهور لصلاح الدين مصدق في نادي الزمالك2_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

ظهر المدافع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب فريق الزمامرة السابق، في مقر نادي الزمالك، عصر اليوم الجمعة 7 فبراير، تمهيدا لإعلان انتقاله إلى صفوف الأبيض.

ونشرت إحدى مشجعات الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتها رفقة اللاعب المغربي، من داخل مقر القلعة البيضاء.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، توصل الزمالك لاتفاق مع صلاح الدين مصدق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة 3 سنوات ونصف مقابل 300 ألف دولار.

أول ظهور لصلاح الدين مصدق في نادي الزمالك_Easy-Resize.comأول ظهور لصلاح الدين مصدق في نادي الزمالك2_Easy-Resize.com

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