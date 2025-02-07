"لاعب بيراميدز ومدرب".. أين هم هدافي مباريات الزمالك والإسماعيلي الآن؟

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر هذه المباراة رقم 100 التي تجمع "ولاد العم" الزمالك والإسماعيلي، في مسابقة الدوري المصري، إلا أن المباراة تقام من دون أي لاعب من هدافي مبارياتهما.

والتقى الزمالك والإسماعيلي في 109 مباريات من قبل بمختلف البطولات، فاز الزمالك في 56 مباراة، فيما فاز الدراويش في 22 مباراة، وانتهى 31 لقاء بالتعادل بينهما.

هدافو مباريات الزمالك والإسماعيلي

من المفارقات أن صفوف الزمالك والإسماعيلي، لا تضم أي لاعب من هدافي تاريخ مواجهتهما، إذ أن عبد الحليم علي لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بمودرن سبورت، يتصدر هذه القائمة برصيد 8 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي مباريات الزمالك والإسماعيلي كالآتي:

عبد الحليم علي – الزمالك - 8 أهداف

طارق يحيى – الزمالك – 6 أهداف

محمد صلاح أبو جريشة – الإسماعيلي – 6 أهداف

عبد الحميد بسيوني – الإسماعيلي/ الزمالك - 5 أهداف

يوسف أوباما - الزمالك 5 أهداف

أين هم هدافي مباريات الزمالك والإسماعيلي الآن؟

اعتزال عبد الحليم علي هداف مباريات الزمالك والإسماعيلي، عام 2009، وحاليا يتولى منصب مدير الكرة في نادي مودرن سبورت، فيما اتجه طارق يحيى إلى التدريب وبعدها تحليل المباريات.

ويتولى عبد الحميد بسيوني تدريب نادي طلائع الجيش حاليا، فيما اتجه محمد صلاح أبو جريشة لاعب الإسماعيلي السابق، إلى ستديوهات التحليل، وفي الموسم الماضي انتقل يوسف أوباما من الزمالك إلى نادي بيراميدز.