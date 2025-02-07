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التشكيل المتوقع للإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

12:00 م الجمعة 07 فبراير 2025
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كتب-مصراوي:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفا على الزمالك، في التاسعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الإسماعيلي ثلاثة لاعبين ضد الزمالك، وهم أحمد الشيخ وعماد حمدي ومحمد بيومي، بسبب الإصابة.

ويدفع حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعلي، بخالد النبريصي ومروان حمدي في خط الهجوم، وجاء التشكيل المتوقع للإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى، أحمد عادل

خط الدفاع، محمد عمار – محمد نصر – عبدالكريم مصطفى – حاتم سكر

خط الوسط، محمد حسن – هشام محمد - نادر فرج – إيرك تراوري

خط الهجوم، خالد النبريصي - مروان حمدي

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