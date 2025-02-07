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10 لاعبين.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

11:03 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يعاني الزمالك من الغيابات خلال مباراة الإسماعيلي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

غيابات الزمالك ضد الإسماعيلي

يغيب عن الزمالك في مواجهة الإسماعيلي، 10 لاعبين، على رأسهم محمود حمدي الونش الذي تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

كما يغيب كل من، أحمد حمدي، عبدالله السعيد، عمر جابر، وحمزة المثلوثي للإصابة، فيما يغيب كونراد ميشالاك وأحمد رفاعي لأسباب فنية، وشيكابالا لعدم الجاهزية وناصر منسي للإيقاف.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

يحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي الإسماعيلي والقناة الناقلة

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