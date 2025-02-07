لاعب الزمالك السابق: "إمام عاشور أفضل لاعب في مصر"

كتبت-هند عواد:

أشاد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، بمستوى إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي والأبيض السابق، في لقاء بتروجيت الذي أقيم مساء أمس وانتهى بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليا بعد المستوى الذي ظهر به مع الأهلي خلال الفترة الماضية".

وأضاف:"سيد عيد لعب بشكل مفتوح أمام الأهلي وهذا من وجهة نظري خطأ، بتروجت فريق كبير وسيد عيد إضافة كبيرة للمدربين المصريين في الدوري المصري رغم أنه فشل في إيقاف خطورة إمام عاشور اليوم".

واختتم تصريحاته:" إدارة الأهلي توفر كل شيء للفريق والجمهور، ومن وجهة نظري وسام أبو علي أفضل من جراديشار".

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