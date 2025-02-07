4 اختلافات بين موقف حسام عاشور وعلي معلول في الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أعلن علي معلول نجم النادي الأهلي ومنتخب تونس، منذ يومين استمراره في صفوف النادي الأهلي، بعد قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في خبر أسعد الملايين من عشاق ومحبي النادي الأهلي.

وشهدت الساعات الماضية حالة كبيرة من السعادة من قبل جماهير المارد الأحمر، بعد قيد النجم التونسي في قائمة الفريق واستمراره حتى نهاية الموسم، في ظل ما تردد خلال الساعات الأيام الماضية حول رغبة كولر في رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية.

فايلر وكولر وطلب برحيل اللاعبين

ومع قيد علي معلول، بالرغم من كل ما يتم تداوله حول وجود رغبة من مارسيل كولر برحيل اللاعب عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أعاد إلى الأذهان أزمة حسام عاشور والمدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي طالب هو الآخر رحيل اللاعب آنذاك بداعي تقدمه في السن، لتبدأ المقارنة حول قرار الإدارة في الموقفين.

وكان فايلر خرج في تصريحات تليفزيونية، خلال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، للكشف عن عدم رغبته في استمرار عاشور، قائلاً: "عاشور لاعب كبير وله تاريخ وقائد الأهلي، لكن كنت أريد الدفع بلاعبين صغار في العمر قادرون على تحقيق ما أطلبه منهم، وعلى الرغم من وضع وتقدير حسام عاشور في الأهلي كان كبيرا، كان علي أن أتخذ قرارات صعبة عاطفيا وهي عدم إشراكه في المباريات لتقدمه في السن".

موقف إدارة الأهلي من رحيل حسام عاشور

وفي ظل قرار المدير الفني للمارد الأحمر آنذاك رينيه فايلر ورغبته في رحيل نجم وسط الفريق في ذلك الوقت، امتثلت إدارة المارد الأحمر لقرار المدير الفني، وقامت إدارة النادي بإبلاغ اللاعب بعدم الاحتياج إليه ومناقشته في إمكانية اعتزال كرة القدم، مع وجود عدة مزايا من إدارة النادي للاعب تقديرًا لتاريخه الكبير مع الفريق.

ووافق حسام عاشور في ذلك الوقت على قرار الأهلي، اتخذ قرارا باعتزال كرة القدم نهائيا في عام 2020، خاصة في ظل تقديم الأهلي عرضًا كبيرا له في حال اعتزاله، هو تنظيم مباراة اعتزال له، عمله في قناة النادي فور الاعتزال، بالإضافة إلى تحمل تكاليف سفره للخارج للحصول على دورات تدريبية أو إدارية.

وبالرغم من كل هذه العروض والمميزات التي كانت ينوي النادي الأهلي ومجلس إدارته منحها للاعب، إلا أنه تراجع عن قرار الاعتزال بعد ذلك وقرر استكمال مشواره في كرة القدم، لينضم في أكتوبر 2020، إلى فريق الاتحاد السكندري بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي، واستمر في صفوف الاتحاد لمدة موسمين، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم في عام 2022.

إدارة الأهلي وموقفها من رحيل معلول

وتكرر موقف استمرار حسام عاشور للمرة الثانية، لكن هذه المرة مع النجم التونسي علي معلول، مع وجود مطالبة من قبل مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، بعدم قيد اللاعب في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل رغبته في تدعيم صفوف الفريق بلاعب أجنبي آخر، في ظل ابتعاد معلول عن الملاعب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيلس منذ نهاية الموسم الماضي .

ولم تستجيب إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي، لقرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في هذه الحالة، قامت بقيد الظهير الأيسر التونسي في قائمة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل الجماهيرية الكبير التي يتمتع بها اللاعب، بين جماهير القلعة الحمراء، في ظل عطائه الكبير مع الفريق طوال السنوات الماضية.

وربط الكثير من جماهير النادي الأهلي، حول موقف الإدارة في رحيل حسام عاشور عام 2020، لتنفيذ رغبة المدير الفني آنذاك، بجانب عدم تنفيذها في الفترة الحالية، التمسك باستمرار معلول في الفريق، بالرغم من مطالبات كولر بضم لاعب أجنبي آخر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال معلول، في تصريحات عبر قناة الأهلي، أنه جلس مع المدير الرياضي بالنادي محمد رمضان، الذي أبلغه بقرار قيده في الفريق، وقال له أنه حال عدم مشاركته يمكن أن تصدر منه أي مشاكل، ليؤكد معلول لرمضان أنه تحت أمر الجهاز الفني ولا يمكن أن تصدر منه أي مشاكل.