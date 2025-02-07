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"البداية بالديربي والنهاية بالقمة".. ماذا ينتظر الزمالك في شهر فبراير؟

05:08 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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    الزمالك
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يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لتحديات صعبة خلال شهر فبراير الحالي، على المستوى المحلي، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول بطولة الدوري المصري، برصيد 20 نقطة، بعد خوض 11 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

الزمالك يعاني في الوقت الحالي من اعتزاز شديد في النتائج والأداء، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، حيث خسر في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة من بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباريات الزمالك في شهر فبراير

وينتظر فريق الزمالك خلال الشهر الحالي، مباريات قوية، حيث تشهد مواجهة الديربي أمام الإسماعيلي، غدا الجمعة في الجولة الـ12 من البطولة، مرورا بمواجهة الأهلي يوم 22 من الشهر الحالي.

وينشر موقع مصراوي، جدول مباريات الزمالك في شهر فبراير:

-الجمعة 7 فبراير مع الإسماعيلي على استاد السلام في الجولة الـ12

-الثلاثاء 11 فبراير مع فاركو على استاد برج العرب في الجولة الـ13

-الأحد 16 فبراير مع بتروجت على استاد السلام في الجولة الـ14

-السبت 22 فبراير مع الأهلي على استاد القاهرة في الجولة الـ15

-الخميس 27 فبراير مع زد على استاد القاهرة في الجولة الـ16

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