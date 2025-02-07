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ضربة بن شرقي والرد بمصدق.. تفوق أحمر في صراع المغاربة بين الأهلي والزمالك

04:35 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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    بن شرقي
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    بن شرقي في مران الأهلي
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي بمران الأهلي
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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    لاعبي النادي الأهلي
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كتب - محمد خيري:

صراع كبير تشهده هذه الفترة بين ناديي الأهلي والزمالك، على صعيد التعاقد مع اللاعبين من دولة المغرب.

وعلى مدار التاريخ، تواجد لاعبين مغاربة ضمن صفوف الأهلي والزمالك، وقدموا مستوى مميز للغاية، على رأسهم أشرف بن شرقي بالتيشرت الأبيض، ووليد أزارو بالتيشرت الأحمر.

يتواجد حاليا 6 لاعبين مغاربة في صفوف فريقي الأهلي والزمالك، وهي الرقم الأكبر في التاريخ من دولة واحد مع القطبين.

تفوق أحمر في صراع المغاربة

ويتفوق النادي الأهلي من حيث عدد اللاعبين المغاربة في صفوفه، حيث يضم 4 لاعبين وهم: رضا سليم وأشرف داري ويحيى عطية الله، وأخرهم الوافد الجديد أشرف بن شرقي.

وفي المقابل، يتواجد ضمن صفوف الزمالك ثنائي من دولة المغرب وهم: محمود بنتايج والوافد الجديد من نادي نهضة الزمامرة صلاح الدين مصدق.

ويعبر أكثر اللاعبين المغاربة تحقيقا للإنجازات مع الأندية الثنائي أشرف بن شرقي حين كان لاعبا مع الزمالك وفاز بـ7 بطولات وأحرز 43 هدفا، ووليد أزارو بتيشرت الأهلي حيث حقق 6 بطولات وأحرز 42 هدفا.

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