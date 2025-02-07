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"عتاب قاسي وجوايا حاجة مضايقاني".. إكرامي يكشف تفاصيل مفاجئة عن علاقته بالخطيب

03:03 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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    إكرامي الشحات
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    إكرامي الشحات
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    محمود الخطيب تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب
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    محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب
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    الشناوي ومحمود الخطيب
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    محمود الخطيب
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    محمود الخطيب رئيس الأهلي
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    حسن حمدي ومحمود الخطيب
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    محمود الخطيب بجنازة ميمي الشربيني
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    محمود الخطيب بجنازة ميمي الشربيني
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كتب - يوسف محمد:

أكد إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على زعله من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بعد رحيل رمضان صبحي من النادي الأهلي.

وقال إكرامي في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "علاقتي بمحمود الخطيب علاقة أزلية، تمتد لأكثر من 50 سنة".

وأضاف: "في حاجة جواني مضيقاني، بسبب اللي اتعمل مع رمضان صبحي، لكن لا يمكن أن أكرة محمود الخطيب ولا أقوم بخلط الأمور".

وتابع: "لا أعلم ماذا أقول للخطيب عند العتاب، لكنه سيكون عتاب قاسي بيننا، خاصة وأننا عشنا مع بعض 50 سنة، تربطنا علاقة أسرية كبيرة وأولاده متربيين على أيدي وأبنائي متربيين على أيده".

وأكمل: "أتواصل مع الخطيب بشكل يومي على الواتساب، لكن هو من يحق له أن يلومني وليس العكس، عند عودة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي من ستوك سيتي، لم أكن أعلم بشئ ولم يتم إبلاغي".

وواصل: "لم أكن أعلم أي اتفاق بين رمضان صبحي والنادي الأهلي ومحمود الخطيب، قبل الانتقال إلى بيراميدز، كل ما حدث هو تواصل الخطيب معي لمعرفة حقيقة توقيع رمضان صبحي مع بيراميدز، أخبرته أنني ليس لدي علم بهذا الأمر".

واختتم إكرامي تصريحاته:"لماذا يخلط الخطيب الأمور، بيني وبين عدم استمرار رمضان صبحي في صفوف النادي الأهلي".

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