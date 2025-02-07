"كنت برفع طوب ورمل".. محمود زلاكة يكشف حياته قبل النجومية

"ساهم في هدف الفوز".. من هو محمد عبد الله لاعب الأهلي؟

أول تعليق من إمام عاشور عقب أنباء اتهامه بجلب مخدرات من الخارج

كتب- محمد عبدالهادي

في حديثه عبر برنامج "كابيتانو مصر"، كشف محمود زلاكة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن رحلة كفاحه في عالم الرياضة وكيف بدأ مسيرته قبل أن يصبح أحد الوجوه المميزة في عالم كرة القدم.

أوضح زلاكة أنه بدأ حياته العملية بعيدًا عن الملاعب، حيث كان يعمل في مجال البناء، وكان يرفع الطوب والرمل، وهو العمل الذي كان يوفر له دخلًا جيدًا في تلك الفترة، خاصة وأن أسرته كانت بحاجة لهذه الأموال.

وأوضح خلال ظهوره بالبرنامج: " تركت الكرة في سن 11 إلى 16 سنة بعدما رفضي فريق أسمنت أسيوط، ولكن أصدقائي دعوني للعب مباراة في مركز شباب، وحينها شاهدني بعض المسؤولين ولعبت في مركز شباب لمدة 7 شهور".

وتابع: " تركت مركز الشباب بسبب الظروف المادية، ولكن رآني صالح سليم مدرب في البترول ومن أول تمرين تم تسجيلي في الناشئين، وانضميت للمنتخب بعد سنة ونصف فقط في الدوري الممتاز.

وعن سر لقب "زلاكة" قال :" زملائي كانوا ينادونني "زلابية"، ثم تطور الاسم إلى زلاكة".

وأختتم زلاكة حديثه:" كابتن أيمن الرمادي له دور كبير في مسيرتي، وأضاف لي الكثير في مسيرتي، ودائمًا يبلغني أن ألعب كرة القدم للمتعة".