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محضر إداري.. محامي يُعلق على اتهام إمام عاشور وكهربا بجلب مخدرات

11:49 م الخميس 06 فبراير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

علق المحامي محمد محمد رشوان على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، حول اتهام لاعب النادي الأهلي امام عاشور ومحمود كهربا في قضية جلب مخدرات من الخارج.

تعليق محمد رشوان على اتهام كهربا وعاشور بجلب المخدرات

أوضح المحامي محمد رشوان أن ما تردد عن ارتباط اللاعب بقضية، هو محضر إداري فقط ويخص واقعة سب، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":

"من الصبح ألف رسالة عن خبر يخص إمام وكهربا .يا جماعه البلاغ ده متقدم من شهر ١٢ السنه اللي فاتت و محضر إداري ومفيش اي جديد فيه ويخص اصلا واقعة سب وقذف لسيدة اسمها داليا وانا عارفها كويس وبينها وبين كهربا وإمام خلافات ومشاكل سابقة.

وأكمل: "كهربا خرج من المطار عادي راح ليبيا وإمام هيلعب في منتخب مصر ويسافر عادى .ومفيش حاجه اسمها جلب مخدرات ".

إمام عاشور يتصدر ترتيب الدوري

نجح عاشور في تسجيل هدف في فوز فريقه على بتروجيت، والتي انتهت بنتيجة 2-1، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ووصل إمام عاشور للهدف السابع هذا الموسم بالدوري، ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة بعدما كان يتقاسم الصدارة مع مهاجم الزمالك ناصر منسي برصيد 6 أهداف.

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امام عاشور محمود كهربا المحامي محمد محمد رشوان ترتيب الدوري
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