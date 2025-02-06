أول تعليق من إمام عاشور عقب أنباء اتهامه بجلب مخدرات من الخارج

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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعدما ارتبط اسمه بقضية جلب مخدرات رفقة زميله السابق محمود كهربا.

ما قصة اتهام إمام عاشور وكهربا بتهريب المخدرات؟

أكد محمد رشوان محامي اللاعب إمام عاشور أن ما تردد عن ارتباط اللاعب بقضية، هو محضر إداري فقط ويخص واقعة سب، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":

"من الصبح ألف رسالة عن خبر يخص إمام وكهربا .يا جماعه البلاغ ده متقدم من شهر ١٢ السنه اللي فاتت و محضر إداري ومفيش اي جديد فيه ويخص اصلا واقعة سب وقذف لسيدة اسمها داليا وانا عارفها كويس وبينها وبين كهربا وإمام خلافات ومشاكل سابقة .

وأكمل: "كهربا خرج من المطار عادي راح ليبيا وإمام هيلعب في منتخب مصر ويسافر عادى .ومفيش حاجه اسمها جلب مخدرات ."

تعليق من إمام عاشور على اتهامه

من جانبه رد نجم النادي الأهلي برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: " من يؤذي الآخرين بالأكاذيب، سيأتي من يؤذيه بالحقائق".