مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

بيراميدز

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

الإسماعيلي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

فيردر بريمن

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على بتروجيت

10:58 م الخميس 06 فبراير 2025

ترتيب الدوري المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

أقيم اليوم الخميس الموافق 6 فبراير، ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وشهدت مباريات اليوم، تحقيق النادي الأهلي الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وفي الجولة ذاتها، تمكن فريق فاركو من تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، فيما حقق فريق غزل المحلة الفوز، على حساب مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 26 نقطة

2- بيراميدز - 24 نقطة

3- الزمالك - 20 نقطة

4- المصري - 19 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا - 19 نقطة

6- فاركو - 18 نقطة

7- بتروجيت - 17 نقطة

8- البنك الأهلي - 17 نقطة

9- حرس الحدود - 15 نقطة

10- طلائع الجيش - 15 نقطة

11- زد - 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري - 14 نقطة

13- سموحة - 14 نقطة

14- الإسماعيلي - 12 نقطة

15- غزل المحلة - 11 نقطة

16- إنبي - 7 نقاط

17- مودرن سبورت - 7 نقاط

18- الجونة - 6 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري فوز الأهلي على بتروجيت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من إمام عاشور عقب أنباء اتهامه بجلب مخدرات من الخارج

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة