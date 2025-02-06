جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على بتروجيت

كتب - محمد عبد السلام:

أقيم اليوم الخميس الموافق 6 فبراير، ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وشهدت مباريات اليوم، تحقيق النادي الأهلي الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وفي الجولة ذاتها، تمكن فريق فاركو من تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، فيما حقق فريق غزل المحلة الفوز، على حساب مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 26 نقطة

2- بيراميدز - 24 نقطة

3- الزمالك - 20 نقطة

4- المصري - 19 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا - 19 نقطة

6- فاركو - 18 نقطة

7- بتروجيت - 17 نقطة

8- البنك الأهلي - 17 نقطة

9- حرس الحدود - 15 نقطة

10- طلائع الجيش - 15 نقطة

11- زد - 14 نقطة

12- الاتحاد السكندري - 14 نقطة

13- سموحة - 14 نقطة

14- الإسماعيلي - 12 نقطة

15- غزل المحلة - 11 نقطة

16- إنبي - 7 نقاط

17- مودرن سبورت - 7 نقاط

18- الجونة - 6 نقاط