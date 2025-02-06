"بعد الفوز على بتروجيت".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

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كتب - يوسف محمد:

واصل اللاعب الشاب محمد عبدالله، لاعب النادي الأهلي الظهور رفقة الفريق في مباريات الدوري المصري، "دوري نايل"، بعد مشاركته في مباراة الفريق اليوم أمام بتروجيت.

ودخل عبد الله مباراة الأهلي أمام فريق بتروجيت، بدلاً من حسين الشحات لاعب الفريق في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

ونجح عبد الله، في صناعة الهدف الثاني للمارد الأحمر، في مرمى فريق بتروجيت، الذي أحرزه اللاعب السلوفيني نيجيك جراديشار في الدقيقة 67 من عمر المباراة، أي بعد نزوله إلى أرضية الملعب بخمس دقائق.

من هو محمد عبد الله لاعب الأهلي؟

ويبلغ عبد الله من العمر 19 عامًا، فهو من مواليد 2005، يشارك مع فريق تحت 19 عامًا مع النادي الأهلي.

وظهر صاحب ال 19 عامًا، في قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي للمرة الأولى، في مباراة المارد الأحمر أمام الألومنيوم، في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر الموسم الماضي.

وشارك عبد الله رفقة المارد الأحمر خلال الموسم الحالي، في 4 مباريات بمختلف البطولات، بواقع 84 دقيقة مع الفريق.

وخلال 4 مباريات شارك فيها اللاعب مع المارد الأحمر، في الموسم الحالي لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

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