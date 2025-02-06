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آخر مستجدات صفقات الزمالك الشتوية 2025

10:36 م الخميس 06 فبراير 2025
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    احمد حسام 2
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    احمد حسام
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    صلاح الدين مصدق 2
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كتب- محمد عبدالهادي:

يسابق مسؤولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية في الميركاتو الجاري، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر لمصراوي أن هناك تحرك لضم أكثر من لاعب أجنبي خلال الساعات القادمة قبل انتهاء فترة القيد يوم 8 فبراير الجاري.

ما هي آخر صفقات الزمالك الشتوية 2025؟

نجح الزمالك حتي كتابة هذه السطور في إعلان تعاقده رسميًا مع الثنائي أحمد حسام قادمًا من الجونة، ومحمود جهاد لاعب خط وسط فاركو.

بينما بات المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، لاعب فريق نهضة الزمامرة، على أعتاب إعلان انتقاله للزمالك، بعدما أوضح مصدر لمصراوي أنه تم الاتفاق على كافة أمور التعاقد.

وأوضح المصدر أن اللاعب وقع لمدة ثلاث مواسم ونصف، مقابل 300 ألف دولار، ومن المنتظر أن يحضر للقاهرة خلال الساعات القادمة.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم الوكرة

أكد الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، رئيس نادي الوكرة، أن الزمالك لم يتقدم بأي طلب رسمي للحصول على خدمات الأنجولي جاسينتو دالا، ولكنه لا يمانع في مناقشة العروض المقدمة له.

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بنادي الزمالك في الأيام الماضية لضمه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، قبل أن ينفي رئيس الوكرة وجود مفاوضات رسمية.

كما تردد أيضًا إسم اللاعب الجزائري عادل بولبينة، حيث أكد حسان زطشي رئيس نادي بارادو، أن الزمالك تقدم بعرض لضم اللاعب ولكن المفاوضات توقفت بسبب عدم الاتفاق على الأمور المادية.

وأكد رئيس النادي الجزائري أنه متفتح لبيع اللاعب في حال تلبية مطالبهم المادية.

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