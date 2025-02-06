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"بعد الفوز على بتروجيت".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

10:22 م الخميس 06 فبراير 2025
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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    احتفال لاعبي الأهلي
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    الأهلي ضد بتروجيت
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    فريق بتروجيت
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي، رصيده إلى النقطة رقم 26 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد بتروجيت عند النقطة رقم 17 في المركز السابع بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة، عبر قناة "أون تايم سبورت"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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