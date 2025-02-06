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آرسين فينجر يصل القاهرة استعدادًا لبرنامج اكتشاف المواهب (صور)

09:26 م الخميس 06 فبراير 2025
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    فينجر
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    فينجر
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كتب- محمد عبدالهادي:

وصل الفرنسي آرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لإطلاق برنامج اكتشاف المواهب في مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يقود فينجر ورشة عمل يوم 6 فبراير، بمشاركة استيفان مارتينز، المدير الفني للفيفا، لمناقشة آليات تطوير الأكاديميات وبرامج اكتشاف المواهب في مصر.

وكان قد وصل عدد من مسؤولي الفيفا إلى القاهرة قبل فينجر، حيث عقدوا ورش عمل مع كوادر أكاديمية الاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار جهود تعزيز تطوير قطاع الناشئين في مصر.

وفي سياق الزيارة، يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 11 صباحًا غدًا الجمعة بمقره الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، حيث سيستعرض فيه فينجر مع وسائل الإعلام تفاصيل برنامج اكتشاف المواهب.

المؤتمر سيحضره المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي وجه الدعوة لآرسين فينجر لزيارة القاهرة وبدء العمل على هذا المشروع الهام.

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