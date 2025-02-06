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فاكرين مش ناسيين.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك (فيديو)

08:41 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 5 صورة
    هدف امام عاشور
  • عرض 5 صورة
    جماهير الاهلي
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي
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كتب- محمد عبدالهادي:

حرصت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات ستاد السلام لدعم الفريق خلال مواجهة بتروجيت بالجولة الـ12 من الدوري المصري، على إحياء ذكرى شهداء نادي الزمالك، التي رحلت قبل سنوات وبالتحديد في 8 فبراير 2015.

وعند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قامت جماهير النادي الأهلي، بترديد هتاف: "فاكرين مش ناسيين.. شهداء التالتة يمين".

إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي

نجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول بالمباراة في الدقيقة الـ15، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 سكنت شباك بتروجيت بنجاح لتعلن التقدم للمارد الأحمر.

وتصدر عاشور بهذا الهدف، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف، بعدما تخطي مهاجم نادي الزمالك ناصر منسي، الذي كان يتقاسمه الصدارة برصيد 6 أهداف.

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