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"بعد هدف إمام عاشور".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

08:24 م الخميس 06 فبراير 2025

إمام عاشور

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كتب - يوسف محمد:

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى بتروجيت.

وأحرز إمام عاشور الهدف الأول للنادي الأهلي، في مرمى فريق بتروجيت، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الهدف، رفع عاشور عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 7 في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن كلاً من ناصر منسي لاعب الزمالك وعمرو ناصر لاعب فاركو.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- إمام عاشور.. "الأهلي".. 7 أهداف.

2- عمرو ناصر.. "فاركو".. 6 أهداف.

3- ناصر منسي.. "الزمالك".. 6 أهداف.

4- محمد علي بن حمودة.. "غزل المحلة".. 5 أهداف.

5- فيستون مايلي.. "بيراميدز".. 5 أهداف.

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إمام عاشور الأهلي بث مباشر مبارا ة الأهلي وبتروجيت جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
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