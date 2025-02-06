هدف إمام عاشور في مرمى بتروجيت بالدوري المصري

جماهير الأهلي تحيي إمام عاشور بعد هدفه في مرمى بتروجيت

كتب - محمد عبد السلام:

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى بتروجيت.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول للأهلي في مرمى بتروجيت في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري.

وبهذا الهدف رفع عاشور عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري، خلال الموسم الحالي إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.