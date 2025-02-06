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هدف إمام عاشور في مرمى بتروجيت بالدوري المصري

08:18 م الخميس 06 فبراير 2025
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كتب - محمد عبد السلام:

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى بتروجيت.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول للأهلي في مرمى بتروجيت في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري.

وبهذا الهدف رفع عاشور عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري، خلال الموسم الحالي إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

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إمام عاشور هدف إمام في مرمى بتروجيت مباراة الأهلي وبتروجيت الدوري المصري
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