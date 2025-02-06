جماهير الأهلي تحيي إمام عاشور بعد هدفه في مرمى بتروجيت

كتب - يوسف محمد:

تصوير - أحمد مسعد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، على تحية إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تسجيله الهدف الأول للفريق في شباك بتروجيت، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقادت الجماهير المتواجدة في ملعب "السلام"، لمتابعة مباراة الأهلي وبتروجيت، بترديد هتاف: "عاشور، عاشور عاشور".

وأحرز إمام عاشور الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى بتروجيت، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري.

وبهذا الهدف رفع عاشور عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري، خلال الموسم الحالي إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

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