وكيله لمصراوي.. الأهلي فاوض ميكالي ورفض لهذا السبب

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف كايو زيلر، وكيل المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي ومنتخب مصر للشباب، عن مفاجأة تتعلق بمفاوضات سابقة بين النادي الأهلي وموكله.

وقال زيلر في تصريحات خاصة لمصراوي: " النادي الأهلي كان قد تواصل مع ميكالي في وقت سابق لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق ولكنه رفض".

وتابع :" مفاوضات الأهلي كانت في الشهور الماضية، بعد رحيله عن تدريب منتخب الشباب".

وعن سبب رفض ميكالي تدريب الأهلي أوضح:" الرفض جاء لأسباب شخصية".

وأكمل زيلر تصريحاته: " قريبًا سيخوض ميكالي تجربه أفريقية جديدة على مستوى المنتخبات".

وبالحديث عن مفاوضات نادي الزمالك لتدريب الفريق نفي كايو زيلر وجود أي تواصل لتدريب الفريق، وأن الأهلي هو من تواصل معه".

ماذا قدم ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

يُذكر أن روجيرو ميكالي، سبق له قيادة منتخب مصر الأولمبي والشباب، وقاده لتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

كما تولي ميكالي تولى تدريب منتخب الشباب في شهر سبتمبر 2024، قبل أن تتم إقالته بعد 3 أشهر فقط من ولايته؛ إذ خاض مع شباب الفراعنة 4 مباريات فقط.

وقد نجح في قيادة المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا بعد تصدره مجموعته في بطولة شمال أفريقيا برصيد 7 نقاط، من انتصارين على ليبيا وتونس، وتعادل مع الجزائر، وهزيمة أمام المغرب.