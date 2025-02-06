غزل المحلة يفوز على مودرن سبورت بثنائية في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام

انتهت مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت، التي أُقيمت اليوم الخميس 6 فبراير، بفوز فريق غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة الدوري المصري.

نجح فريق غزل المحلة في تحقيق الفوز، على حساب نظيره مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري.

وسجل هدف المحلة الأول في اللقاء اللاعب عمرو الجزار في الدقيقة 11، ثم أحرز هدف التعادل لفريق مودرن سبورت اللاعب محمد هلال من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب محمد بن حمودة الهدف الثاني للمحلة في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة رقم 11 في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد فريق مودرن سبورت عند النقطة السابعة ليبقى في المركز الأخير بجدول الترتيب.