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جماهير الأهلي تحيي إمام عاشور بعد هدفه في مرمى بتروجيت

هدف إمام عاشور في مرمى بتروجيت بالدوري المصري

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجيت اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور، جراديشار وحسين الشحات.

وجاء تشكيل نادي بتروجيت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح وتوفيق محمد.

خط الوسط: محمد علي عكاشة، أدهم حامد ورشاد المتولي.

خط الهجوم: بدر موسى، زياد فرج وشكويدي جبريل.

أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: سيطرة على الكرة من لاعب النادي الأهلي في منتصف الملعب.

الدقيقة 8: ضغط قوي من لاعبي النادي الأهلي في محاولة لإحراز الهدف الأول.

الدقيقة 11: تسديدة قوية من كريم الدبيس لاعب الأهلي، يتصدى لها حارس بتروجيت.

الدقيقة 14: إمام عاشور يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي، بعد تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 20: تسديدة من لاعب بتروجيت من على حدود منطقة الجزاء ولكن محمد الشناوي يمسك الكرة.

الدقيقة 23: تسديدة من جراديشار ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 27: تسديدة قوية من حسين الشحات، من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس يتصدى لها.

الدقيقة 33: فرصة هدف ضائعة من محمد مجدي أفشة بعد إنفراد المرمى ولكن كرته تمر بجوار القائم.

الدقيقة 40: فرصة ضائعة من كريم الدبيس بعد تسديدة من كريم الدبيس والمرى خالي، عقب مراوغة إمام عاشور للحارس ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: تسديدة قوية من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

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