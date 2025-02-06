كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بتروجيت بالدوري المصري.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"ز

وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور، جراديشار وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، جمعهم من 11 مباراة، فيما يأتي فريق بتروجيت في المركز السابع بجدول الترتيب، برصيد 17 نقطة من نفس عدد المباريات.