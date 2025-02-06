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"أُغلق نهائيًا".. برادو يصدم الزمالك بشأن صفقة "بولبينا"

04:49 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة لاعب بارادو
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 16 صورة
    عادل بولبينة لاعب فريق بارادو
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كتب- محمد خيري:

كشف حسن زاتشي، رئيس نادي برادو، فشل صفقة انتقال لاعبه عادل بولبينة إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حسان زاتشي في تصريحات للصحفيين: "أود توضيح الأمور بخصوص المناقشات التي جرت مع النادي المصري الزمالك، لقد تم التواصل معنا بالفعل، وكان من دواعي سرورنا التحدث معهم".

وأضاف: "ناقشنا مسألة انتقال محتمل لمدة ثلاثة أيام، وقدمنا شروطنا التي تم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة".

وأنهى تصريحاته: "من المهم التذكير بأن الانتقالات تتم عادة خلال فترة الصيف، يبدو أن نادي الزمالك رأى أن الشروط التي اقترحناها لا تتماشى مع توقعاته، وبناءً على ذلك، نعتبر أن الملف قد أُغلق نهائيًا ولن يكون هناك أي متابعة بخصوصه".

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