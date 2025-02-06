"جروس السبب".. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل عضو الجهاز الفني للزمالك

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور سبب رحيل محمد علاء محلل أداء فريق الزمالك عن الجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس.

وأعلن نادي الزمالك، عبر المركز الإعلامي للنادي، خلال الساعات الماضية، رحيل محمد علاء، عن الجهاز الفني بناء على رغبته.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "محمد علاء محلل أداء فريق الزمالك اعتذر عن استكمال مهمته مع نادي الزمالك وكان أخر تدريب له اليوم مع الفريق".

وأضاف: "المفاجأة أن سبب اعتذار علاء أنه ليس له دور كبير مع جروس على عكس ما كان يحدث مع جوميز".

وأنهم تصريحاته: "محمد علاء وافق على العمل والانتقال للعمل مع الألماني جوزيف زينبارو ضمن الجهاز الفني لفريق شبيبة القبائل الجزائري".

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