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"جروس السبب".. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل عضو الجهاز الفني للزمالك

03:51 م الخميس 06 فبراير 2025
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  • عرض 15 صورة
    السويسري كريستيان جروس
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 15 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    كريستيان جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 15 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 15 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 15 صورة
    جروس
  • عرض 15 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 15 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    جروس المدير الفني للزمالك
  • عرض 15 صورة
    كريستيان جروس
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور سبب رحيل محمد علاء محلل أداء فريق الزمالك عن الجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس.

وأعلن نادي الزمالك، عبر المركز الإعلامي للنادي، خلال الساعات الماضية، رحيل محمد علاء، عن الجهاز الفني بناء على رغبته.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "محمد علاء محلل أداء فريق الزمالك اعتذر عن استكمال مهمته مع نادي الزمالك وكان أخر تدريب له اليوم مع الفريق".

وأضاف: "المفاجأة أن سبب اعتذار علاء أنه ليس له دور كبير مع جروس على عكس ما كان يحدث مع جوميز".

وأنهم تصريحاته: "محمد علاء وافق على العمل والانتقال للعمل مع الألماني جوزيف زينبارو ضمن الجهاز الفني لفريق شبيبة القبائل الجزائري".

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