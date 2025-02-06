"بدلا من سامسون".. قرار من الزمالك بشأن الصفقة الجديدة وموقف ميشالاك

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كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك، في إتمام الاتفاق مع نادي نهضة الزمامرة المغربي، لضم المدافع صلاح الدين مصدق، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع "مصدق" على عقود انتقاله لنادي الزمالك، لمدة ثلاث مواسم ونصف، على أن يصل القاهرة مساء اليوم، للخضوع للكشف الطبي.

وأوضح مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن الزمالك لم يرفع اسم حمزة المثلوثي أو البولندي ميشالاك من القائمة حتى الآن.

أضاف: "اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، الصفقة الجديدة، سيتم قيده في قائمة الفريق على حساب البنيني سامسون اوكينولا، الذي رحل للدوري الكويتي".

وأتم المصدر: "في حالة تعاقد الزمالك مع لاعب أجنبي جديد، سيتم رفع اسم حمزة المثلوثي الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي ويغيب عن الملاعب فترة طويلة".

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