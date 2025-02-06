"الملك عاد".. كيف علق لاعبو الأهلي على استمرار علي معلول مع الفريق؟

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كتبت-هند عواد:

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، ببقاء زميلهم التونسي علي معلول مع الفريق، بقيده في القائمتين الأفريقية والمحلية، بعدما كان قريبا من الرحيل عن الأحمر.

وقال علي معلول في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أنا موجود مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، ومستمر في صفوف الفريق".

ونشر أكرم توفيق صورته رفقة معلول عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حمدلله على السلامة يا ملك"، فيما كتب عمرو السولية: "الملك عاد".

وكتب إمام عاشور: "يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا"، وأضاف: "مفاجأة مفاجأة، الملك عاد"، نشر حسين الشحات صورته مع معلول، وعلق: "يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا، ملك الحلول".

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