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"الملك عاد".. كيف علق لاعبو الأهلي على استمرار علي معلول مع الفريق؟

01:57 م الخميس 06 فبراير 2025
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  • عرض 7 صورة
    طاهر محمد طاهر يعلق على بقاء علي معلول في الأهلي
  • عرض 7 صورة
    عمرو السولية يحتفل ببقاء علي معلول في الأهلي
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    كريم فؤاد يعلق على بقاء علي معلول في الأهلي
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    وسام أبو علي يحتفل ببقاء علي معلول في الأهلي
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    حسين الشحات يعلق على بقاء علي معلول في الأهلي
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    إمام عاشور يعلق على بقاء علي معلول في الأهلي_1
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كتبت-هند عواد:

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، ببقاء زميلهم التونسي علي معلول مع الفريق، بقيده في القائمتين الأفريقية والمحلية، بعدما كان قريبا من الرحيل عن الأحمر.

وقال علي معلول في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أنا موجود مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، ومستمر في صفوف الفريق".

ونشر أكرم توفيق صورته رفقة معلول عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حمدلله على السلامة يا ملك"، فيما كتب عمرو السولية: "الملك عاد".

وكتب إمام عاشور: "يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا"، وأضاف: "مفاجأة مفاجأة، الملك عاد"، نشر حسين الشحات صورته مع معلول، وعلق: "يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا، ملك الحلول".

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علي معلول النادي الأهلي إنستجرام حسين الشحات
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