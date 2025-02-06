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"وعكة صحية مفاجئة".. قرار عاجل بشأن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت

01:09 م الخميس 06 فبراير 2025
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كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديل اضطراري على طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد بتروجيت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة تعديل طاقم حكام مباراة الأهلي ضد بتروجيت، حيث تعرض محمد مجدي سليمان، لوعكة صحية مفاجئة، وتم استبداله بالحكم المساعد محمود أبو الرجال.

ويدير مباراة الأهلي ضد بتروجيت، الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، في حين سيكون محمود لطفي حكمًا رابعًا، ويدير غرفة تقنية الفيديو محمد الشناوي وأحمد جابر.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في مسابقة جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق بتروجيت في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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