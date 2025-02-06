غدا.. الأسطورة أرسين فينجر يعقد مؤتمرا صحفيا في اتحاد الكرة لهذا السبب

كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مؤتمر صحفي، بحضور الاسطورة الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، ومدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان له: "يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمراً صحفياً في الحادية عشر من صباح غد الجمعة بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم للقاهرة، يلتقي خلاله مع وسائل الإعلام المختلفة".

وأضاف البيان: "يقام المؤتمر بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجه الدعوة لفينجر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي".

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