"أسد جديد".. التفاصيل المالية لصفقة الزمالك الثالثة ومدة العقد

كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في إتمام المفاوضات مع نادي نهضة الزمامرة المغربي، لضم المدافع صلاح الدين مصدق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض، تفاصيل عقد، نجم أسود الأطلسي صلاح الدين مصدر، مؤكدا أن اللاعب وقع للزمالك لمدة 3 سنوات ونصف، بداية من الفترة الحالية، وحصل ناديه على مقابل مادي 300 ألف دولار.

وأوضح المصدر، أن اللاعب سيتقاضى في أول 6 أشهر 100 ألف دولار، بينما يتقاضى في الموسم الثاني 300 ألف دولار، والثالث 350 ألف دولار، والأخير 400 ألف.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سوف يصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، للخضوع للكشف الطبي، والتوقيع على جميع العقود قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتعد صفقة "مصدق"، هي الثالث للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع محمود جهاد من ناد فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة.

اقرأ أيضا:

"ختمها الونش في المستشفى".. الأزمات تحاوط الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي