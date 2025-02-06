10 لاعبين للإصابة.. غيابات الأهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

تضرب الإصابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة بتروجيت المقرر لها مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب 10 لاعبين عن صفوف الأهلي في مباراة بتروجيت بسبب الإصابة، وهم عمر كمال عبد الواحد، وسام أبو علي، ياسر إبراهيم، سمير محمد، رضا سليم، يحيى عطية الله، كريم فؤاد، أشرف داري، طاهر محمد طاهر، والوافد الجديد أشرف بن شرقي الذي ما زال يخضع لبرنامجه التأهيلي.

كما يغيب مصطفى مخلوف ومصطفى أبو الخير عن مباراة الأهلي وبتروجيت لأسباب فنية، وعلي معلول لعدم القيد في قائمة الأحمر.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمته لخوض مباراة بتروجيت، والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق - مصطفى العش - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - إمام عاشور - محمد عبد الله - أحمد رضا وكريم نيدفيد

خط الهجوم: جراديشار - حمزة عبد الكريم

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