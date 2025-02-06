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"لديه جماهير متحمسة".. ميكالي يتحدث لأول مرة عن تدريب الزمالك

11:20 ص الخميس 06 فبراير 2025
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  • عرض 8 صورة
    البرازيلي ميكالي
  • عرض 8 صورة
    البرازيلي روجيرو ميكالي
  • عرض 8 صورة
    ميكالي
  • عرض 8 صورة
    ميكالي
  • عرض 8 صورة
    ميكالي
  • عرض 8 صورة
    روجيرو ميكالي
  • عرض 8 صورة
    ميكالي يحضر قمة الشباب بين الأهلي والزمالك
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كتب- محمد خيري:

كشف روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه لتولى تدريب الفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن مسؤولي نادى الزمالك لم يفتحوا معه أي خطوط اتصال لتولى تدريب الفريق خلفاً لجروس.

وأضاف ميكالى: "الزمالك لم يتحدث معى مؤخراً لتدريب الفريق واستمتع بالإجازة مع عائلتى، منذ الرحيل عن تدريب منتخب مصر للشباب".

وأختتم تصريحاته: "الزمالك ناد كبير ولديه جماهير متحمسة وعريضة، وأي مدرب يتمنى تدريبه".

جدير بالذكر، أن العديد من التقارير الإعلامية، أشارت لإمكانية رحيل السويسري جروس المدير الفني للزمالك، بسبب تراجع النتائج، والمرشح الأكبر هو البرازيلي ميكالي.

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